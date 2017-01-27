На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за крупной аварии

На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за ДТП с участием трех грузовиков и дорожного автогрейдера, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Напомним, столкновение произошло утром 27 января на 1125 км федеральной трассы М-5 "Урал"
Водитель одной из фур, превысив допустимый скоростной режим, задел автогрейдер, который в то время чистил обочину трассы. В результате чего грузовик оказался на встречной полосе движения и столкнулся с еще одной фурой и ГАЗелью, один человек погиб.
Столкновение произошло вследствие нарушений правил дорожного движения участниками ДТП, говорится в сообщении. Сопутствующих дорожных условий и претензий к дорожным службам нет.
На месте происшествия силами дорожных служб совместно с ГИБДД временно организовано реверсивное движение.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.