На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за крупной аварии

На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за ДТП с участием трех грузовиков и дорожного автогрейдера, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, столкновение произошло утром 27 января на 1125 км федеральной трассы М-5 "Урал"

Водитель одной из фур, превысив допустимый скоростной режим, задел автогрейдер, который в то время чистил обочину трассы. В результате чего грузовик оказался на встречной полосе движения и столкнулся с еще одной фурой и ГАЗелью, один человек погиб.

Столкновение произошло вследствие нарушений правил дорожного движения участниками ДТП, говорится в сообщении. Сопутствующих дорожных условий и претензий к дорожным службам нет.

На месте происшествия силами дорожных служб совместно с ГИБДД временно организовано реверсивное движение.