16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пятницу вечером Самару сковали восьмибалльные пробки Президент РФ подписал указ о награждении Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" Самарская прокуратура выступила с инициативой найти ответственного за безопасность аттракционов в парках 69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир Самарцев просят рассказать, сколько рыбы они ловят в год

Общество

На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за крупной аварии

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 175
Версия для печати

На трассе М-5 под Самарой организовано реверсивное движение из-за ДТП с участием трех грузовиков и дорожного автогрейдера, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Напомним, столкновение произошло утром 27 января на 1125 км федеральной трассы М-5 "Урал"

Водитель одной из фур, превысив допустимый скоростной режим, задел автогрейдер, который в то время чистил обочину трассы. В результате чего грузовик оказался на встречной полосе движения и столкнулся с еще одной фурой и ГАЗелью, один человек погиб.

Столкновение произошло вследствие нарушений правил дорожного движения участниками ДТП, говорится в сообщении. Сопутствующих дорожных условий и претензий к дорожным службам нет.

На месте происшествия силами дорожных служб совместно с ГИБДД временно организовано реверсивное движение.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Фото на сайте

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5