Самарская прокуратура выступила с инициативой найти ответственного за безопасность аттракционов в парках

В декабре 2016 г. прокуратура Самарской области направила в Самарскую губернскую думу законопроект, который касается поправок в сфере ответственности властей за контроль над техническим состоянием аттракционов, на которых "катается" население.

Как пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов, на сегодня надзорные органы фактически не контролируют исправность оборудования. Есть Ростехнадзор, но он "следит" за электрикой, а в порядке ли механизм - ответить может, пожалуй, лишь его хозяин.

Получается, что жизнь и здоровье людей целиком зависят от добросовестности владельцев аттракционов. Чтобы ввести контроль за этой сферой, прокуратура Самарской области разработала соответствующий законопроект.

Сейчас запустилась процедура его рассмотрения, о результатах станет известно позднее.