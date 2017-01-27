Самарская прокуратура выступила с инициативой найти ответственного за безопасность аттракционов в парках

В декабре 2016 г. прокуратура Самарской области направила в Самарскую губернскую думу законопроект, который касается поправок в сфере ответственности властей за контроль над техническим состоянием аттракционов, на которых "катается" население.
Как пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов, на сегодня надзорные органы фактически не контролируют исправность оборудования. Есть Ростехнадзор, но он "следит" за электрикой, а в порядке ли механизм - ответить может, пожалуй, лишь его хозяин.
Получается, что жизнь и здоровье людей целиком зависят от добросовестности владельцев аттракционов. Чтобы ввести контроль за этой сферой, прокуратура Самарской области разработала соответствующий законопроект.
Сейчас запустилась процедура его рассмотрения, о результатах станет известно позднее.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.