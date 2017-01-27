16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пятницу вечером Самару сковали восьмибалльные пробки Президент РФ подписал указ о награждении Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" Самарская прокуратура выступила с инициативой найти ответственного за безопасность аттракционов в парках 69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир Самарцев просят рассказать, сколько рыбы они ловят в год

Общество

Самарская прокуратура выступила с инициативой найти ответственного за безопасность аттракционов в парках

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

В декабре 2016 г. прокуратура Самарской области направила в Самарскую губернскую думу законопроект, который касается поправок в сфере ответственности властей за контроль над техническим состоянием аттракционов, на которых "катается" население.

Как пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов, на сегодня надзорные органы фактически не контролируют исправность оборудования. Есть Ростехнадзор, но он "следит" за электрикой, а в порядке ли механизм - ответить может, пожалуй, лишь его хозяин.

Получается, что жизнь и здоровье людей целиком зависят от добросовестности владельцев аттракционов. Чтобы ввести контроль за этой сферой, прокуратура Самарской области разработала соответствующий законопроект.

Сейчас запустилась процедура его рассмотрения, о результатах станет известно позднее.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Фото на сайте

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5