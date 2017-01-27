Блогер Дмитрий Бегун "переехал" в больницу

Дмитрий Бегун уехал из исправительной колонии №3 в Новокуйбышевске, где отбывал наказание за вымогательство.

Напомним, 5 июля 2016 г. три самарских блогера - Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Миронова - были признаны виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в целях получения 3 млн руб. с директора ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило за снятие "компромата" и дальнейшее молчание. Наталью Миронову приговорили к пяти годам колонии общего режима, Бегуна и Иванца - к шести и семи годам колонии строгого режима, соответственно.

В январе жена Дмитрия Бегуна забила тревогу: якобы ее мужа без предупреждения перевезли из колонии в СИЗО №1 на Заводском шоссе в Самаре.

Как пояснили в УФСИН России по Самарской области, произошло это по согласованию с самим Бегуном, и СИЗО - не конечная точка. Осужденного должны в ближайшее время перевести в больницу ФСИН на ул. Физкультурной в Самаре. Причина - плановое лечение в связи с имеющимися заболеваниями.