16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за халатность будут судить экс-инспектора ПДН, не увидевшей у подопечной Горячкина тяжелых травм В Сызрани 51-летний геймер стал жертвой хакера-подростка В Самаре мужчина похитил ноутбук у сожительницы В Самаре срочная медпомощь понадобилась двум маленьким детям, предположительно, избитым дома В Сызрани задержали нетрезвого парня, пытавшегося скрыться от полицейских на угнанной машине

Преступления Происшествия

В Самаре за халатность будут судить экс-инспектора ПДН, не увидевшей у подопечной Горячкина тяжелых травм

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 87
Версия для печати

В Самаре закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних Ирины Маланчук. Ее обвиняют в халатности и служебном подлоге.

Фото: corriereuniv.it

Напомним, претензии к женщине появились при расследовании уголовного дела по факту смерти трехлетней Василисы 31 января 2016 г. от тяжелых травм. После многочисленных проверок выяснили: девочка весь январь жила с матерью Натальей и ее сожителем Харитоном Горячкиным в доме на проспекте Кирова. Когда мать работала, ребенок оставался с молодым человеком и регулярно получал травмы: сначала это были синяки, потом - рассечение подбородка, следом - тяжелый ожог спины. Один раз девочка попала в больницу: 10 января после получения травмы подбородка медики направили данные о ней в полицию и соцслужбы. Но ни органы опеки, ни сотрудники ПДН не осмотрели Василису, которая на момент их визита уже страдала от отравления организма из-за ожога. Более того, в действиях сотрудницы ПДН Маланчук нашлись и другие нарушения.

"Девочка в больницу была доставлена 10 января, проведение проверки по данному материалу было поручено Маланчук, а она посетила семью лишь через пять дней, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. - Прибыв 26 января 2016 г. в квартиру, где проживал ребенок, инспектор халатно отнеслась к своим должностным обязанностям и не опросила мать девочки, которой в тот момент не было дома. Составив протокол ее опроса, Маланчук попросила сожителя женщины - Харитона Горячкина - расписаться за нее в протоколе, а также написать и расписаться в заявлении от имени женщины о том, что она просит не проводить проверку по факту получения ее дочерью телесных повреждений. Кроме того, обвиняемая не осмотрела ребенка, не выявила множественные ожоги и травмы на ее теле, не вызвала сотрудников медицинской помощи, в связи с чем девочка осталась в опасной для ее жизни ситуации".

После всего этого женщина-полицейский вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту доставления ребенка в больницу с телесными повреждениями, который потом был признан незаконным.

8 ноября 2016 г. Харитона Горячкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за смерть Василисы. Теперь под суд пойдет и Ирина Маланчук. Ее судьбу будут решать в Промышленном районном суде.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5