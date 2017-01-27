В Самаре за халатность будут судить экс-инспектора ПДН, не увидевшей у подопечной Горячкина тяжелых травм

В Самаре закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних Ирины Маланчук. Ее обвиняют в халатности и служебном подлоге.

Напомним, претензии к женщине появились при расследовании уголовного дела по факту смерти трехлетней Василисы 31 января 2016 г. от тяжелых травм. После многочисленных проверок выяснили: девочка весь январь жила с матерью Натальей и ее сожителем Харитоном Горячкиным в доме на проспекте Кирова. Когда мать работала, ребенок оставался с молодым человеком и регулярно получал травмы: сначала это были синяки, потом - рассечение подбородка, следом - тяжелый ожог спины. Один раз девочка попала в больницу: 10 января после получения травмы подбородка медики направили данные о ней в полицию и соцслужбы. Но ни органы опеки, ни сотрудники ПДН не осмотрели Василису, которая на момент их визита уже страдала от отравления организма из-за ожога. Более того, в действиях сотрудницы ПДН Маланчук нашлись и другие нарушения.

"Девочка в больницу была доставлена 10 января, проведение проверки по данному материалу было поручено Маланчук, а она посетила семью лишь через пять дней, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. - Прибыв 26 января 2016 г. в квартиру, где проживал ребенок, инспектор халатно отнеслась к своим должностным обязанностям и не опросила мать девочки, которой в тот момент не было дома. Составив протокол ее опроса, Маланчук попросила сожителя женщины - Харитона Горячкина - расписаться за нее в протоколе, а также написать и расписаться в заявлении от имени женщины о том, что она просит не проводить проверку по факту получения ее дочерью телесных повреждений. Кроме того, обвиняемая не осмотрела ребенка, не выявила множественные ожоги и травмы на ее теле, не вызвала сотрудников медицинской помощи, в связи с чем девочка осталась в опасной для ее жизни ситуации".

После всего этого женщина-полицейский вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту доставления ребенка в больницу с телесными повреждениями, который потом был признан незаконным.

8 ноября 2016 г. Харитона Горячкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за смерть Василисы. Теперь под суд пойдет и Ирина Маланчук. Ее судьбу будут решать в Промышленном районном суде.