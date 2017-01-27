В Промышленном районе Самары обнаружили нелегальный игровой клуб

Самарские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В помещении в Промышленном районе обнаружился нелегальный интернет-клуб. Там стражи порядка изъяли компьютерное оборудование. По сведениям полиции, нелегальную деятельность организовал 25-летний самарец.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.