В Промышленном районе Самары обнаружили нелегальный игровой клуб

Самарские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В помещении в Промышленном районе обнаружился нелегальный интернет-клуб. Там стражи порядка изъяли компьютерное оборудование. По сведениям полиции, нелегальную деятельность организовал 25-летний самарец.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".