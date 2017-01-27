В пятницу вечером Самару сковали восьмибалльные пробки

В пятницу, 27 января, в седьмом часу вечера на карте Самары в поисковике "Яндекс" были зафиксированы восьмибалльные пробки, в связи с чем основные городские магистрали были отмечены красным цветом, обозначающим серьезные затруднения в движении транспортных потоков. А очевидцы сообщили, что на ул. Ново-Садовой и пр. Ленина стоят и трамваи.

Судя по карте "Яндекса", на ул. Ново-Садовой автомобильная пробка начинается от ул. Советской Армии и плавно переходит на пр. Ленина и ул. Лесную. Большие проблемы есть и на Московском шоссе. Там пробка начинается от ул. Авроры, переходит на ул. Мичурина и продолжается по ул. Полевой. В сплошной пробке - ул. Коммунистическая от Маяковского до Московского шоссе.

На каждой из указанных магистралей движение осложнено в направлении "из центра города".

Также серьезно затруднено движение транспорта на Южном мосту через р. Самару. Там автомобильный затор в сторону города начинается на Южном шоссе у ТЦ "Амбар" и заканчивается на ул. Авроры в районе пересечения с Заводским шоссе.

Автомобильные аварии отмечены на Московском шоссе в районе пересечения с пр. Масленникова, на ул. Партизанской в районе пересечения с Тухачевского. Еще одна авария обозначена в районе пересечения ул. Ново-Вокзальной и пр. Карла Маркса.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс специалисты по организации дорожного движения, трамваи по направлению "в город" встали на ул. Ново-Садовой и пр. Ленина в 17:59, по предварительным данным, из-за отключения электроэнергии в сети. А когда начались ремонтные работы, электричество отключили и на линии по направлению "из города". Причины отключения пока неизвестны.