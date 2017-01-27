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Общество

В пятницу вечером Самару сковали восьмибалльные пробки

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 января, в седьмом часу вечера на карте Самары в поисковике "Яндекс" были зафиксированы восьмибалльные пробки, в связи с чем основные городские магистрали были отмечены красным цветом, обозначающим серьезные затруднения в движении транспортных потоков. А очевидцы сообщили, что на ул. Ново-Садовой и пр. Ленина стоят и трамваи.

Фото: Фото предоставлено автором

Судя по карте "Яндекса", на ул. Ново-Садовой автомобильная пробка начинается от ул. Советской Армии и плавно переходит на пр. Ленина и ул. Лесную. Большие проблемы есть и на Московском шоссе. Там пробка начинается от ул. Авроры, переходит на ул. Мичурина и продолжается по ул. Полевой. В сплошной пробке - ул. Коммунистическая от Маяковского до Московского шоссе.

На каждой из указанных магистралей движение осложнено в направлении "из центра города".

Также серьезно затруднено движение транспорта на Южном мосту через р. Самару. Там автомобильный затор в сторону города начинается на Южном шоссе у ТЦ "Амбар" и заканчивается на ул. Авроры в районе пересечения с Заводским шоссе.

Автомобильные аварии отмечены на Московском шоссе в районе пересечения с пр. Масленникова, на ул. Партизанской в районе пересечения с Тухачевского. Еще одна авария обозначена в районе пересечения ул. Ново-Вокзальной и пр. Карла Маркса.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс специалисты по организации дорожного движения, трамваи по направлению "в город" встали на ул. Ново-Садовой и пр. Ленина в 17:59, по предварительным данным, из-за отключения электроэнергии в сети. А когда начались ремонтные работы, электричество отключили и на линии по направлению "из города". Причины отключения пока неизвестны.

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Последние комментарии

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

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