Тольяттинца осудили за дачу ложных показаний в суде

В Тольятти мужчину осудили за дачу ложных показаний в суде, сообщает прокуратура Комсомольского района.

10 августа 2015 г. в Комсомольском районном суде во время судебного заседания по уголовному делу Сергея Шарипова, обвиняемого в приобретении, хранении и сбыте наркотиков, свидетель 34-летний электрик Сергей Жданов дал ложные показания, пытаясь помочь подсудимому уйти от ответственности.

При этом свидетель был соседом Шарипова и опасался мести с его стороны. Жданов сказал, что обвиняемый не причастен к преступлению, так как приобрел наркотик для него. Однако суд признал эти показания недостоверными.

18 сентября 2016 г. Сергея Шарипова все же осудили.

А 28 ноября 2016 г. уголовное дело возбудили в отношении Сергея Жданова по статье "Дача заведомо ложных показаний в суде"

В итоге мужчину приговорили к 80 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.