Движение трамваев по ул. Ново-Садовой восстановлено

В пятницу, 27 января, в 18:40 на ул. Ново-Садовой было восстановлено движение трамваев по направлению из города, а в 19:10 трамваи пошли и по направлению "в город", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили специалисты по организации дорожного движения.
Напомним, движение трамваев на ул. Ново-Садовой и пр. Ленина остановилось из-за отсутствия электричества в сети в 17:59. Движение было остановлено в обе стороны.
По предварительным данным специалистов по организации дорожного движения, отключение в сети произошло из-за неисправности трамвая 22-го маршрута, следовавшего по ул. Ново-Садовой у пр. Ленина по направлению "в город". Из-за этого отключилось и напряжение в сети.
Сейчас движение трамваев восстановлено.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.