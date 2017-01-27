Движение трамваев по ул. Ново-Садовой восстановлено

В пятницу, 27 января, в 18:40 на ул. Ново-Садовой было восстановлено движение трамваев по направлению из города, а в 19:10 трамваи пошли и по направлению "в город", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили специалисты по организации дорожного движения.

Напомним, движение трамваев на ул. Ново-Садовой и пр. Ленина остановилось из-за отсутствия электричества в сети в 17:59. Движение было остановлено в обе стороны.

По предварительным данным специалистов по организации дорожного движения, отключение в сети произошло из-за неисправности трамвая 22-го маршрута, следовавшего по ул. Ново-Садовой у пр. Ленина по направлению "в город". Из-за этого отключилось и напряжение в сети.

Сейчас движение трамваев восстановлено.