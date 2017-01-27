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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Сибири" – 1:3

ТОЛЬТЯТИ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 января, в очередном матче КХЛ "Лада" принимала на своем льду "Сибирь".

Матч активнее начали гости, которые, благодаря двум победам в Нижнекамске и Казани, вернулись в "кубковую гонку" — с первой же минуты Илья Ежов был постоянно в игре, отражая броски игроков "Сибири".

В концовке периода хозяева выровняли игру, а Кристапс Сотниекс был близок к тому, чтобы открыть счет, но с его броском Дэнни Тэйлор справился.

На 26-й минуте гости вывели один на один с Ильей Ежовым нападающего Максима Шалунова, и лучший бомбардир сибиряков, обыграв вратаря, отправил шайбу в "девятку". Вскоре гости удвоили счет: 0:2 после дальнего броска Максима Игнатовича, реализовавшего большинство. Волжане на 32-й минуте отыграли шайбу в большинстве: Антон Шенфельд совершил красивый сольный проход, обыграл защитника и отправил шайбу в сетку — 1:2.

После этого обе команды не раз могли выйти вперед: так, в о ходе одной из атак Илья Ежов в течении нескольких секунд отразил сразу три броска, в том числе — помешал забить с "пятака" Вадиму Хлопотову. Были моменты и у "Лады": Виктор Комаров убегал один на один с Тэйлором, но в последний момент нападающему "Лады" помешал защитник гостей.

В третьем периоде соперники действовали активно, "Лада" чаще шла вперед, стараясь отыграться, а на последней минуте Артис Аболс заменил голкипера шестым полевым игроком. Этот шаг успеха волжанам не принес — Егор Миловзоров броском из средней зоны поразил пустые ворота — 1:3 победа "Сибири", сообщает официальный сайт клуба.

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