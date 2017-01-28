Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали мужчину, упавшего с четвертого этажа

В пятницу, 27 января, примерно в 23:40, по предварительным данным, с четвертого этажа одного из домов по Цветному бульвару в Автозаводском районе Тольятти упал и получил множественные травмы мужчина в возрасте 36 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего люди вызвали "скорую". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.