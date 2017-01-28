Медики оказывали помощь тольяттинцу, лежавшему в сугробе на Ленинском проспекте

В пятницу, 27 января, в четвертом часу дня, по предварительным данным, люди увидели мужчину, лежавшего в сугробе на Ленинском проспекте и вызвали для него "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Мужчина получил общее переохлаждение. Прибывшие медики оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.