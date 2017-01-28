Полиция задержала самарца за кражу вещей из автомобиля

Из собранных полицейскими материалов следует, что инцидент произошел во дворе дома, расположенного в Ново-Молодежном переулке. 31-летний владелец автомобиля обнаружил свое транспортное средство с разбитым окном, из салона пропали антирадар и навигатор. О случившемся мужчина сообщил в полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники органов внутренних дел опросили жильцов ближайших домов и изъяли вещественные доказательства, со слов заявителя полицейские составили описание похищенного имущества. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбудили уголовное дело.
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта украденных гаджетов, отработали на причастность к преступлению лиц, уже имевших в прошлом проблемы с законом. В результате проделанной работы оперативники получили информацию о том, что к краже может быть причастен ранее судимый за аналогичное преступление 38-летний житель Самары.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим противоправным деяниям, похищенное имущество изъято. Ведется следствие.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.