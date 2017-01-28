Самарский "Союз-СТ-Б" со спутником Hispasat AG-1 успешно стартовал с космодрома Куру

В субботу, 28 января, со стартовой площадки в Гвианском космическом центре в 4:03 по московскому времени успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-Б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космической головной частью в составе разгонного блока "Фрегат-МТ" и европейского телекоммуникационного спутника Hispasat AG-1, сообщает Роскосмос.



Через 9 минут 22 секунды штатно прошло отделение разгонного блока и космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя. В соответствии с циклограммой полета двигательная установка российского разгонного блока была запущена для формирования целевой орбиты космического аппарата. Через 32 минуты после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока "Фрегат-МТ".



Впервые с космодрома ГКЦ в рамках пусковой кампании ракета-носитель серии "Союз-СТ" вывела спутник массой более 3 тонн на геопереходную орбиту. Также этот пуск стал первым пуском российской ракеты-носителя в программе 2017 года.



Заказчиком пуска космического аппарата Hispasat AG-1 выступает испанская компания HISPASAT. КА Hispasat AG-1 производства компании OHB system GmbH предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.