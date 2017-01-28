В субботу, 28 января, со стартовой площадки в Гвианском космическом центре в 4:03 по московскому времени успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-Б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космической головной частью в составе разгонного блока "Фрегат-МТ" и европейского телекоммуникационного спутника Hispasat AG-1, сообщает Роскосмос.
Через 9 минут 22 секунды штатно прошло отделение разгонного блока и космического аппарата от третьей ступени ракеты-носителя. В соответствии с циклограммой полета двигательная установка российского разгонного блока была запущена для формирования целевой орбиты космического аппарата. Через 32 минуты после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока "Фрегат-МТ".
Впервые с космодрома ГКЦ в рамках пусковой кампании ракета-носитель серии "Союз-СТ" вывела спутник массой более 3 тонн на геопереходную орбиту. Также этот пуск стал первым пуском российской ракеты-носителя в программе 2017 года.
Заказчиком пуска космического аппарата Hispasat AG-1 выступает испанская компания HISPASAT. КА Hispasat AG-1 производства компании OHB system GmbH предназначен для предоставления широкого спектра телекоммуникационных услуг (цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, мобильная и фиксированная связь) для Европы, Канарских островов и Южной Америки.
Самарский "Союз-СТ-Б" со спутником Hispasat AG-1 успешно стартовал с космодрома Куру
В субботу, 28 января, со стартовой площадки в Гвианском космическом центре в 4:03 по московскому времени успешно стартовала ракета-носитель "Союз-СТ-Б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космической головной частью в составе разгонного блока "Фрегат-МТ" и европейского телекоммуникационного спутника Hispasat AG-1, сообщает Роскосмос.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
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