Ночью на ул. Демократической горело административное здание

В пятницу, 27 января, в 23:28 в Самаре на ул. Демократической горело административное здание на площади 30 кв. м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 10 человек личного состава и двух единиц техники.
Возгорание было ликвидировано в 23:44. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора