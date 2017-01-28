Ночью на ул. Демократической горело административное здание

В пятницу, 27 января, в 23:28 в Самаре на ул. Демократической горело административное здание на площади 30 кв. м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 10 человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 23:44. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба областного МЧС.