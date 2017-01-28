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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

ИНДИАН-УЭЛЛС. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинка Дарья Касаткина и воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова выступят на турнире BNP Paribas Open, который пройдет с 6 по 19 марта в Индиан-Уэллсе, пишет gotennis.ru.

Помимо двух представительниц Самарской области на турнире с призовым фондом $ 6,8 млн в США выступят еще три россиянки: Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Екатерина Макарова.

В список BNP Paribas Open вошли именитые мировые теннисистки.  

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Последние комментарии

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детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

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