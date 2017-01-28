Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

Тольяттинка Дарья Касаткина и воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова выступят на турнире BNP Paribas Open, который пройдет с 6 по 19 марта в Индиан-Уэллсе, пишет gotennis.ru.

Помимо двух представительниц Самарской области на турнире с призовым фондом $ 6,8 млн в США выступят еще три россиянки: Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Екатерина Макарова.

В список BNP Paribas Open вошли именитые мировые теннисистки.