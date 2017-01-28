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Преступления Происшествия

В п. Красная Глинка у самарчанки украли велосипед

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию за помощью обратилась 37-летняя жительница Самары. Женщина сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда. В ходе разговора с заявительницей полицейские выяснили, что свое имущество потерпевшая оставила без присмотра в подъезде дома, расположенного в пос. Красная Глинка.

С целью выяснения подробностей произошедшего сотрудники органов внутренних дел выехали на место происшествия, опросили жильцов соседних домов и изъяли вещественные доказательства. Со слов заявительницы полицейские составили описание украденного велосипеда. Полученную информацию оперативный дежурный направил патрульным экипажам полиции.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбудили уголовное дело. Оперативники уголовного розыска проверили места возможного сбыта украденного средства передвижения, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В результате проделанной работы стражи правопорядка установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель пос. Красная Глинка.

В ходе беседы с полицейскими задержанный признался в содеянном. В настоящее время похищенный велосипед изъят, сотрудники органов внутренних дел проверяют предполагаемого злоумышленника на причастность к другим противоправным деяниям, совершенным на территории областного центра. Ведется следствие, сообщает облГлавк.

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

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Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

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Контроль везде необходим.

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