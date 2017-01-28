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Преступления Происшествия

Тольяттинка, рассылавшая SMS о блокировке банковских карт, задержана за мошенничество

ЖИГУЛЕВСК. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из материалов уголовного дела следует, что 36-летняя жительница Тольятти, находясь на территории Жигулевска, осуществила отправку SMS-сообщений на сотовые телефоны восьми жителям Ульяновской области.

Женщина подозревается в том, что сообщала потерпевшим о блокировке банковской карты с указанием номера телефона, на который необходимо перезвонить для уточнения информации. Довести преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не удалось. Потерпевшие вовремя сообщили сотрудникам органов внутренних дел, что в отношении них совершается преступление. Общая сумма материального ущерба могла бы составить более 74 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и место нахождения предполагаемой злоумышленницы. Женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска. По данным стражей правопорядка, подозреваемая не имеет постоянного места заработка и ранее привлекалась к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Полицейские проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается, сообщает облГлавк. 

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