В Самаре мужчина у прохожего похитил телефон

В полицию обратился за помощью 43-летний самарец. Мужчина рассказал полицейским о том, что преступник открыто похитил у него сотовый телефон.
Стражи правопорядка опросили потерпевшего и выяснили приметы нападавшего, а также описание похищенного гаджета. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастен 27-летний ранее не судимый житель пос. Красная Глинка. Оперативники установили место нахождение подозреваемого и задержали его.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят. Ведется следствие.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.