В Самаре мужчина у прохожего похитил телефон

В полицию обратился за помощью 43-летний самарец. Мужчина рассказал полицейским о том, что преступник открыто похитил у него сотовый телефон.

Стражи правопорядка опросили потерпевшего и выяснили приметы нападавшего, а также описание похищенного гаджета. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастен 27-летний ранее не судимый житель пос. Красная Глинка. Оперативники установили место нахождение подозреваемого и задержали его.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят. Ведется следствие.