В Самаре 22 огнеборца ликвидировали возгорание потолка в квартире

В субботу, 28 января, в 17:36 на пр. Карла-Маркса в одном из домов горело потолочное перекрытие на площади 2 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человек личного состава и пяти единиц техники.
Возгорание ликвидировано за 22 минуты. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора