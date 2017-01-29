В Самаре 22 огнеборца ликвидировали возгорание потолка в квартире

В субботу, 28 января, в 17:36 на пр. Карла-Маркса в одном из домов горело потолочное перекрытие на площади 2 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человек личного состава и пяти единиц техники.

Возгорание ликвидировано за 22 минуты. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.