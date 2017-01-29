16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мисс Самара-2017" стала метиска Сара Харун Юлия Коган: "Мне нравятся поющие на износ, я сама такая" Группа Cheese People работает над новым альбомом В Самаре выбрали лучшую начинающую модель В Тольятти побывала съемочная группа "Магаззино"

Светская хроника

"Мисс Самара-2017" стала метиска Сара Харун

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 543
Версия для печати

В пятницу, 27 января, прошел финал конкурса "Мисс Самара-2017". За титул самой красивой девушки города боролись 11 конкурсанток.

Фото: http://vk.com

Жюри назвали лучшей 20-летнюю студентку Самарского социально-педагогического университета Сару Харун. С восьмого класса девушка мечтает стать учителем и работать с детьми.

Папа Сары — африканец, мама — русская. Родители девушки познакомились в Москве. Только когда Саре исполнилось 3 года, семья переехала в Самару. Девушка живет в пос. Алексеевка Самарской области, пишет samara.kp.ru.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Энжи Кар 03 июня 2016 12:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 17:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Алекс Меломан 03 августа 2015 08:43 Солистка группы Iowa призналась, что любит поезда

ху из "Катя Плетнева"

Александра Юдина 02 августа 2015 23:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 22:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Фото на сайте

Бизнес-элита Самары отыграла благотворительный концерт

Бизнес-элита Самары отыграла благотворительный концерт

Финал конкурса "Мисс Самара-2016" в "Аврора Молле"

Финал конкурса "Мисс Самара-2016" в "Аврора Молле"

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5