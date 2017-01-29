"Мисс Самара-2017" стала метиска Сара Харун

В пятницу, 27 января, прошел финал конкурса "Мисс Самара-2017". За титул самой красивой девушки города боролись 11 конкурсанток.
Жюри назвали лучшей 20-летнюю студентку Самарского социально-педагогического университета Сару Харун. С восьмого класса девушка мечтает стать учителем и работать с детьми.
Папа Сары — африканец, мама — русская. Родители девушки познакомились в Москве. Только когда Саре исполнилось 3 года, семья переехала в Самару. Девушка живет в пос. Алексеевка Самарской области, пишет samara.kp.ru.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
ху из "Катя Плетнева"
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,