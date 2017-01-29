"Мисс Самара-2017" стала метиска Сара Харун

В пятницу, 27 января, прошел финал конкурса "Мисс Самара-2017". За титул самой красивой девушки города боролись 11 конкурсанток.

Жюри назвали лучшей 20-летнюю студентку Самарского социально-педагогического университета Сару Харун. С восьмого класса девушка мечтает стать учителем и работать с детьми.

Папа Сары — африканец, мама — русская. Родители девушки познакомились в Москве. Только когда Саре исполнилось 3 года, семья переехала в Самару. Девушка живет в пос. Алексеевка Самарской области, пишет samara.kp.ru.