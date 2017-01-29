В Саратовской области сгорел самарский автомобиль

В субботу, 28 января, в Волжском районе Саратова на ул. Технической из-за замыкания проводки загорелась машина Lada Granta из Самарской области, пишет saratovnews.ru.
Сообщается, что транспортное средство вспыхнуло в 4:56 утра. Машина загорелась при ее 54-летнем владельце. Огонь полностью уничтожил его транспорт. Начала проверка.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора