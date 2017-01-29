В Саратовской области сгорел самарский автомобиль

В субботу, 28 января, в Волжском районе Саратова на ул. Технической из-за замыкания проводки загорелась машина Lada Granta из Самарской области, пишет saratovnews.ru.

Сообщается, что транспортное средство вспыхнуло в 4:56 утра. Машина загорелась при ее 54-летнем владельце. Огонь полностью уничтожил его транспорт. Начала проверка.