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Пожары Происшествия

В Саратовской области сгорел самарский автомобиль

САРАТОВ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 28 января, в Волжском районе Саратова на ул. Технической из-за замыкания проводки загорелась машина Lada Granta из Самарской области, пишет saratovnews.ru.

Сообщается, что транспортное средство вспыхнуло в 4:56 утра. Машина загорелась при ее 54-летнем владельце. Огонь полностью уничтожил его транспорт. Начала проверка.

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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