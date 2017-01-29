Сызранец украл из "шиномонтажки" деньги и видеорегистратор

Житель города Сызрань подозревается в совершении кражи из помещения шиномонтажа. При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник проник внутрь организации путем взлома секционных поднимающихся ворот.
Добычей вора стали денежные средства и видеорегистратор с жестким диском. Нанесенный ущерб потерпевшая сызранка оценила на общую сумму более 11 тыс. рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным полицейских, украденное имущество подозреваемый продал, а деньги потратил на собственные нужды. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.