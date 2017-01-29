16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На тольяттинца, предъявившего инспектору ГИБДД поддельные права, заведено уголовное дело На жителя Ставропольского района заведено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде У самарчанки знакомая во время застолья украла украшения на 80 тыс. рублей Сызранец украл из "шиномонтажки" деньги и видеорегистратор В Кинельском районе собутыльники избили мужчину и сбросили его в полынью

Преступления Происшествия

Сызранец украл из "шиномонтажки" деньги и видеорегистратор

СЫЗРАНЬ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати

Житель города Сызрань подозревается в совершении кражи из помещения шиномонтажа. При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник проник внутрь организации путем взлома секционных поднимающихся ворот.

Добычей вора стали денежные средства и видеорегистратор с жестким диском. Нанесенный ущерб  потерпевшая сызранка оценила на общую сумму более 11 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным полицейских, украденное имущество подозреваемый продал, а деньги потратил на собственные нужды. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5