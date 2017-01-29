Сызранец украл из "шиномонтажки" деньги и видеорегистратор

Житель города Сызрань подозревается в совершении кражи из помещения шиномонтажа. При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник проник внутрь организации путем взлома секционных поднимающихся ворот.

Добычей вора стали денежные средства и видеорегистратор с жестким диском. Нанесенный ущерб потерпевшая сызранка оценила на общую сумму более 11 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным полицейских, украденное имущество подозреваемый продал, а деньги потратил на собственные нужды. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.