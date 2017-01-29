У самарчанки знакомая во время застолья украла украшения на 80 тыс. рублей

В полицию Самары обратилась за помощью 26-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже ювелирных изделий.

По словам заявительницы, золотые и серебряные украшения общей стоимостью более 80 тыс. руб. до исчезновения находились в ее квартире. Спрятаны они были в косметичке.

Для более подробного выяснения обстоятельств случившегося сотрудники полиции выехали на место происшествия — в дом, расположенный на ул. Калининградской. В ходе работы полицейские провели осмотр квартиры, поговорили с соседями девушки.

Заявительница рассказала, что недавно к ней в гости заглядывала ее знакомая. Приятельницы решили отметить встречу. Застолье продолжалось несколько часов и закончилось около восьми часов вечера. Потерпевшая сообщила стражам правопорядка, что знает только имя своей гостьи. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ей оказалась 26-летняя жительница Самары, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили место нахождения девушки и задержали ее. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело.

Часть похищенных украшений обнаружена и изъята. Полицейские отрабатывают подозреваемую на причастность к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.