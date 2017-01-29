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Баскетбол Спорт

Юношеская команда БК "Самара" на полуфинальном этапе ДЮБЛ переиграла соперников из ЦСКА

МОСКВА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве в эти дни проходит первый полуфинальный этап первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. "Самара-ДЮБЛ" под руководством тренеров Дмитрия Пивцайкина и Алексея Солдатенкова идет по турниру без поражений, в четырех сыгранных матчах одержав четыре победы.

Последняя из них была добыта в воскресенье во встрече с представителями сильнейшего клуба страны, московского ЦСКА. Победа над ЦСКА (67:65) позволила "Самаре-ДЮБЛ" единолично возглавить таблицу своей подгруппы.

Заключительный матч на московском этапе чемпионата самарская команда проведет в понедельник, 30 января, против коллектива ДЮБЛ РФБ, сообщает пресс-служба клуба.

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