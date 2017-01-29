Юношеская команда БК "Самара" на полуфинальном этапе ДЮБЛ переиграла соперников из ЦСКА

В Москве в эти дни проходит первый полуфинальный этап первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. "Самара-ДЮБЛ" под руководством тренеров Дмитрия Пивцайкина и Алексея Солдатенкова идет по турниру без поражений, в четырех сыгранных матчах одержав четыре победы.
Последняя из них была добыта в воскресенье во встрече с представителями сильнейшего клуба страны, московского ЦСКА. Победа над ЦСКА (67:65) позволила "Самаре-ДЮБЛ" единолично возглавить таблицу своей подгруппы.
Заключительный матч на московском этапе чемпионата самарская команда проведет в понедельник, 30 января, против коллектива ДЮБЛ РФБ, сообщает пресс-служба клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.