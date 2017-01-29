На жителя Ставропольского района заведено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде

Возле одного из домов на ул. Трудовой в с. Большая Рязань Ставропольского района инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21213, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.
При составлении протокола полицейские заметили, что от 36-летнего автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина ответил отказом.
При проверке по базам данных сотрудники полиции установили, что в августе минувшего года по решению мирового судьи задержанный уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования и на полтора года лишен права управления транспортными средствами.
По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.