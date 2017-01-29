На жителя Ставропольского района заведено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде

Возле одного из домов на ул. Трудовой в с. Большая Рязань Ставропольского района инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21213, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

При составлении протокола полицейские заметили, что от 36-летнего автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина ответил отказом.

При проверке по базам данных сотрудники полиции установили, что в августе минувшего года по решению мирового судьи задержанный уже был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования и на полтора года лишен права управления транспортными средствами.

По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает ГУ МВД по Самарской области.