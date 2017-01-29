Волейбольная "Нова" потерпела поражение от "Урала" - 0:3

"Нова" приехала в Уфу с желанием взять реванш за домашнее поражение в пяти партиях в первом круге чемпионата.

Первая партия у "Новы" не задалась. Экс-игрок "Урала", а ныне самый результативный игрок "Новы" — Никита Алексеев, первый сет провел в тени своих визави. Долгое время, идя вровень — 13:14, волжане уступили в концовке. Впрочем, втягивающая партия, по большому счету многого не решала и закончилась со счетом — 18:25.

Второй сет "Нова" начала веселее. У игроков многое стало получаться, как результат к середине партии волжане повели 12:7. "Урал" отреагировал мощной подачей, которая вызвала проблемы в линии принимающих "Новы". Не самая удобная доводка заметно сказалась на игре связки самарцев.

Уже ко второму техническому перерыву хозяева догнали гостей 16:15. Концовка и в этой партии осталась за "Уралом". "Нова" всячески пыталась изменить ход игры, но в некоторых важных моментах просто не везло — 21:25.

Третью партию "Нова" вновь начала убедительно. Небольшой отрыв перед первым техническим перерывом — 8:4, а затем и 9:4, должен был дать команде уверенность. "Урал" дисциплинировано придерживался победного сценария — к середине сета соперника догнать, а в концовке перегнать. Вход опять пошла мощная подача и безошибочная игра на блоке. В итоге еще раз — 25:21 и 3:0 по партиям.

Самым результативным игроков встречи стал доигровщик хозяев Егор Феоктистов, набравший 18 очков в атаке (72%). У Никиты Алексеева 16 очков и 56% реализации.