Волейбольная "Нова" потерпела поражение от "Урала" - 0:3

"Нова" приехала в Уфу с желанием взять реванш за домашнее поражение в пяти партиях в первом круге чемпионата.
Первая партия у "Новы" не задалась. Экс-игрок "Урала", а ныне самый результативный игрок "Новы" — Никита Алексеев, первый сет провел в тени своих визави. Долгое время, идя вровень — 13:14, волжане уступили в концовке. Впрочем, втягивающая партия, по большому счету многого не решала и закончилась со счетом — 18:25.
Второй сет "Нова" начала веселее. У игроков многое стало получаться, как результат к середине партии волжане повели 12:7. "Урал" отреагировал мощной подачей, которая вызвала проблемы в линии принимающих "Новы". Не самая удобная доводка заметно сказалась на игре связки самарцев.
Уже ко второму техническому перерыву хозяева догнали гостей 16:15. Концовка и в этой партии осталась за "Уралом". "Нова" всячески пыталась изменить ход игры, но в некоторых важных моментах просто не везло — 21:25.
Третью партию "Нова" вновь начала убедительно. Небольшой отрыв перед первым техническим перерывом — 8:4, а затем и 9:4, должен был дать команде уверенность. "Урал" дисциплинировано придерживался победного сценария — к середине сета соперника догнать, а в концовке перегнать. Вход опять пошла мощная подача и безошибочная игра на блоке. В итоге еще раз — 25:21 и 3:0 по партиям.
Самым результативным игроков встречи стал доигровщик хозяев Егор Феоктистов, набравший 18 очков в атаке (72%). У Никиты Алексеева 16 очков и 56% реализации.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!