Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту ДТП Porsche и электровоза под Тольятти

Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту столкновения автомобиля Porsche и электровоза под Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник прокурора Максим Ворошилов.
Как сообщил Максим Ворошилов, 28 января в 11:25 на 18-м километре, на шестом пикете перегона "Станция Жигулевское море — станция "Тольятти", на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение электровоза № 729 с автомобилем Porsche седан.
"Причиной столкновения послужило нарушение ПДД 50-летним водителем автомобиля, а именно проезд под запрещающий сигнал железнодорожного светофора перед идущим электровозом, — подчеркнул Максим Ворошилов. — Повреждений электровоза и верхнего строения пути не имеется. Пострадавших нет. Задержки в движении поездов не зафиксировано".
Как пояснил Максим Ворошилов, проверку по факту ДТП проводит Куйбышевская транспортная прокуратура и ОГИБДД по Ставропольскому району.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...