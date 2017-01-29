"Крылья Советов" сыграли вничью со "Шпортом"

В воскресенье, 29 января, в Белеке ФК "Крылья Советов" провел контрольный матч с ФК "Шпорт" из Словакии.
Встреча окончилась со счетом 1:1. Гол в ворота "Шпорта" забил Сергей Ткачев на пятой минуте матча. На 28-й минуте словаки сровняли счет.
2 февраля соперником самарцев станет "Железничар" из Боснии и Герцеговины.
Голы: 1:0 Ткачев, 5'; 1:1 Брезнаник, 28'.
"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко.
"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик.
"Шпорт Подбрезова": Кучак, Турна, Кривак, Вайсс, Костелны, Вайда, Подио, Кочан, Полевка, Микус, Брезнаник.
Запасные : Лукач, Купчик, Магда, Липчак, Мигала, Гарай, Вязанко, Кузма.