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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью со "Шпортом"

БЕЛЕК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 января, в Белеке ФК "Крылья Советов" провел контрольный матч с ФК "Шпорт" из Словакии.

Фото: www.kc-camapa.ru

Встреча окончилась со счетом 1:1. Гол в ворота "Шпорта" забил Сергей Ткачев на пятой минуте матча. На 28-й минуте словаки сровняли счет.

2 февраля соперником самарцев станет "Железничар" из Боснии и Герцеговины.

Голы: 1:0 Ткачев, 5'; 1:1 Брезнаник, 28'. 

"Крылья Советов" (первый тайм): Лория, Родич, Таранов, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Цвейба, Кленкин, Ткачев, Бруно, Корниленко. 

"Крылья Советов" (второй тайм): Конюхов, Маргасов, Божин, Бато, Надсон, Цвейба, Кленкин, Зинков, Чочиев, Визнович, Садик. 

"Шпорт Подбрезова": Кучак, Турна, Кривак, Вайсс, Костелны, Вайда, Подио, Кочан, Полевка, Микус, Брезнаник.
Запасные : Лукач, Купчик, Магда, Липчак, Мигала, Гарай, Вязанко, Кузма.

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