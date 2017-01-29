"Крылья Советов" сыграли вничью со "Шпортом"

В воскресенье, 29 января, в Белеке ФК "Крылья Советов" провел контрольный матч с ФК "Шпорт" из Словакии.

Встреча окончилась со счетом 1:1. Гол в ворота "Шпорта" забил Сергей Ткачев на пятой минуте матча. На 28-й минуте словаки сровняли счет. 2 февраля соперником самарцев станет "Железничар" из Боснии и Герцеговины.