Экс-вице-президент СОКа не смог взыскать с авиакомпании стоимость испорченных жевательной резинкой брюк

Бывший вице-президент ГК "СОК" Вячеслав Шеянов устроил показательный для бизнес-сообщества суд: попытался добиться от авиакомпании "ЮТэйр" возмещения стоимости любимых брюк. Их, по версии предпринимателя, испортила жевательная резинка, прилипшая к брюкам во время его перелета в бизнес-классе, пишет "Самарское обозрение".
Неприятная ситуация случилась с Вячеславом Шеяновым, когда он летел в бизнес-классе самолета "Боинг-737-500" АК "ЮТэйр" по маршруту Сыктывкар - Москва.
По прилете в аэропорт Внуково бизнесмен обнаружил, что его брюки испорчены прилипшей к ним жевательной резинкой. В связи с этим предприниматель обратился к перевозчику с требованием возместить ему стоимость предмета гардероба. В претензии он также затребовал сведения о том, как был наказан сотрудник, обязанный следить за чистотой салона, какие меры дисциплинарной ответственности к нему применены и есть ли возможность взыскать стоимость испорченных брюк с зарплаты виновного сотрудника.
В ответ компания сообщила, что с сотрудниками проведена разъяснительная работа, но ущерб возмещать не стала.
После этого Шеянов обратился в Волжский районный суд, указав, что бездействие перевозчика принесло ему нравственные страдания, переживания, поскольку эти брюки были его любимыми. Требование о возмещении причиненного ущерба он дополнил при этом компенсацией морального вреда и стоимости авиабилета. А в суд представил фотографии кресла и испорченных брюк.
Менеджмент "ЮТэйр" с историей о любимых брюках не согласился. В ответ авиакомпания представила данные о том, что генеральная уборка судна производилась в Сыктывкаре перед началом посадки пассажиров, так как кресла бизнес-класса имели загрязнения (до того их занимали пассажиры эконом-класса, которые были пересажены сюда из-за перепродажи билетов).
По данным "ЮТэйр", уборка воздушного судна исключала "наличие жевательной резинки на поверхности кресла до момента посадки истца, тем более в том количестве, в котором она была зафиксирована по факту его обращения": ее наличие "не могло быть не замечено бортпроводником". А значит, "жевательная резинка была помещена на поверхность кресла после посадки истца".
10 ноября 2016 г. Волжский районный суд встал на сторону авиаторов и отказался удовлетворить иск Вячеслава Шеянова.
Из данных сайта судебной системы России следует, что опротестовывать это решение предприниматель не стал. Его представитель в суде Наталья Кулябина подтвердила, что далее обжаловать это решение Шеянов не намерен. От дальнейших комментариев по данному делу она воздержалась, ссылаясь на то, что это личное дело предпринимателя.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!