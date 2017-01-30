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Суды Происшествия

Экс-вице-президент СОКа не смог взыскать с авиакомпании стоимость испорченных жевательной резинкой брюк

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший вице-президент ГК "СОК" Вячеслав Шеянов устроил показательный для бизнес-сообщества суд: попытался добиться от авиакомпании "ЮТэйр" возмещения стоимости любимых брюк. Их, по версии предпринимателя, испортила жевательная резинка, прилипшая к брюкам во время его перелета в бизнес-классе, пишет "Самарское обозрение".

Неприятная ситуация случилась с Вячеславом Шеяновым, когда он летел в бизнес-классе самолета "Боинг-737-500" АК "ЮТэйр" по маршруту Сыктывкар - Москва.

По прилете в аэропорт Внуково бизнесмен обнаружил, что его брюки испорчены прилипшей к ним жевательной резинкой. В связи с этим предприниматель обратился к перевозчику с требованием возместить ему стоимость предмета гардероба. В претензии он также затребовал сведения о том, как был наказан сотрудник, обязанный следить за чистотой салона, какие меры дисциплинарной ответственности к нему применены и есть ли возможность взыскать стоимость испорченных брюк с зарплаты виновного сотрудника.

В ответ компания сообщила, что с сотрудниками проведена разъяснительная работа, но ущерб возмещать не стала.

После этого Шеянов обратился в Волжский районный суд, указав, что бездействие перевозчика принесло ему нравственные страдания, переживания, поскольку эти брюки были его любимыми. Требование о возмещении причиненного ущерба он дополнил при этом компенсацией морального вреда и стоимости авиабилета. А в суд представил фотографии кресла и испорченных брюк.

Менеджмент "ЮТэйр" с историей о любимых брюках не согласился. В ответ авиакомпания представила данные о том, что генеральная уборка судна производилась в Сыктывкаре перед началом посадки пассажиров, так как кресла бизнес-класса имели загрязнения (до того их занимали пассажиры эконом-класса, которые были пересажены сюда из-за перепродажи билетов).

По данным "ЮТэйр", уборка воздушного судна исключала "наличие жевательной резинки на поверхности кресла до момента посадки истца, тем более в том количестве, в котором она была зафиксирована по факту его обращения": ее наличие "не могло быть не замечено бортпроводником". А значит, "жевательная резинка была помещена на поверхность кресла после посадки истца".

10 ноября 2016 г. Волжский районный суд встал на сторону авиаторов и отказался удовлетворить иск Вячеслава Шеянова. 

Из данных сайта судебной системы России следует, что опротестовывать это решение предприниматель не стал. Его представитель в суде Наталья Кулябина подтвердила, что далее обжаловать это решение Шеянов не намерен. От дальнейших комментариев по данному делу она воздержалась, ссылаясь на то, что это личное дело предпринимателя.

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