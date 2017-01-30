В Рощинском вместо 900 планируют расселить 148 служебных квартир

Министерству обороны РФ пришлось отказаться от планов выселить из пос. Рощинский сотни семей бывших военных, сообщает "Самарское обозрение". При проверке выяснилось, что многие из получивших уведомления имеют право и далее занимать свои площади.

Новая 30-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в Рощинском гарнизоне 30 ноября прошлого года. По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, она является уникальной для Вооруженных сил РФ: в ее составе есть мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и автомобилях УАЗ "Патриот". Уже 1 декабря военнослужащие начали занятия по боевой подготовке на Рощинском полигоне. Однако боевой дух новой бригады может пошатнуться из-за квартирного вопроса. У министерства возникли проблемы с предоставлением жилья всем новым военнослужащим, которые вынуждены, в частности, снимать квартиры. Именно для них ФГКУ "Центррегионжилье" начало готовить к освобождению 900 квартир несколько месяцев назад.

Теперь выясняется, что шансы учреждения на освобождение всех этих квадратных метров от бывших военных невысоки: среди занимающих их и в самом деле множество граждан, имеющих полное право проживать там и дальше. В конце декабря прошлого года руководитель 1-го отдела (г. Самара) ФГКУ "Центррегионжилье" Игорь Самсонов заявил, что семьи, которые утратили связь с армией, проживают всего в 148 квартирах. (В пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе подтвердили, что сегодня в перечне на выселение значится уже только 148 квартир.) В отношении еще 472 служебных жилых помещений ведомство проводит проверку на предмет законности проживания.

Пересмотреть число подлежащих выселению граждан Минобороны вынуждено было именно из-за многократных жалоб, и не только от самих выселяемых. Заявления также поступили от администрации поселения, омбудсмена и других структур, куда тоже обращались люди. "Когда в этой ситуации начали разбираться более детально, оказалось, что среди планируемых к выселению граждан много семей кадровых офицеров, отслуживших в Вооруженных силах 20 и более лет, - сообщил изданию глава городского поселения Рощинский Сергей Деникин. - Согласно законодательству, Минобороны должно их обеспечить жильем - дать возможность приватизировать служебные помещения, либо предоставить квартиру в другом районе, или выплатить соответствующую денежную компенсацию".

Теперь, как говорится в ответе на одно из обращений, Минобороны готовит приказ о дополнительной передаче на приватизацию 117 служебных квартир.

В самом ФГКУ "Центррегионжилье" необходимость выселения граждан из занимаемых ими служебных квартир объясняют комплектацией в поселке 30-й отдельной мотострелковой бригады, при этом подчеркивая, что все вопросы решаются исключительно в судебном порядке. Проблема, однако, в том, что свободного служебного жилья в Рощинском нет. Весь служебный жилой фонд (1 844 квартиры) примерно поровну поделен между проходящими срочную службу военными и другими категориями граждан. Среди последних - бывшие военнослужащие и члены их семей, жены офицеров, мужья которых покинули военный городок после развода либо умерли, гражданские лица, ранее работавшие на предприятиях бытового обслуживания, и т.д. По оценке депутата городского поселения Рощинский полковника в отставке Валерия Костицына, для размещения военнослужащих мотострелковой бригады требуется около 500 квартир.