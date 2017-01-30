В Рощинском вместо 900 планируют расселить 148 служебных квартир

Министерству обороны РФ пришлось отказаться от планов выселить из пос. Рощинский сотни семей бывших военных, сообщает "Самарское обозрение". При проверке выяснилось, что многие из получивших уведомления имеют право и далее занимать свои площади.
Новая 30-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в Рощинском гарнизоне 30 ноября прошлого года. По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, она является уникальной для Вооруженных сил РФ: в ее составе есть мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и автомобилях УАЗ "Патриот". Уже 1 декабря военнослужащие начали занятия по боевой подготовке на Рощинском полигоне. Однако боевой дух новой бригады может пошатнуться из-за квартирного вопроса. У министерства возникли проблемы с предоставлением жилья всем новым военнослужащим, которые вынуждены, в частности, снимать квартиры. Именно для них ФГКУ "Центррегионжилье" начало готовить к освобождению 900 квартир несколько месяцев назад.
Теперь выясняется, что шансы учреждения на освобождение всех этих квадратных метров от бывших военных невысоки: среди занимающих их и в самом деле множество граждан, имеющих полное право проживать там и дальше. В конце декабря прошлого года руководитель 1-го отдела (г. Самара) ФГКУ "Центррегионжилье" Игорь Самсонов заявил, что семьи, которые утратили связь с армией, проживают всего в 148 квартирах. (В пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе подтвердили, что сегодня в перечне на выселение значится уже только 148 квартир.) В отношении еще 472 служебных жилых помещений ведомство проводит проверку на предмет законности проживания.
Пересмотреть число подлежащих выселению граждан Минобороны вынуждено было именно из-за многократных жалоб, и не только от самих выселяемых. Заявления также поступили от администрации поселения, омбудсмена и других структур, куда тоже обращались люди. "Когда в этой ситуации начали разбираться более детально, оказалось, что среди планируемых к выселению граждан много семей кадровых офицеров, отслуживших в Вооруженных силах 20 и более лет, - сообщил изданию глава городского поселения Рощинский Сергей Деникин. - Согласно законодательству, Минобороны должно их обеспечить жильем - дать возможность приватизировать служебные помещения, либо предоставить квартиру в другом районе, или выплатить соответствующую денежную компенсацию".
Теперь, как говорится в ответе на одно из обращений, Минобороны готовит приказ о дополнительной передаче на приватизацию 117 служебных квартир.
В самом ФГКУ "Центррегионжилье" необходимость выселения граждан из занимаемых ими служебных квартир объясняют комплектацией в поселке 30-й отдельной мотострелковой бригады, при этом подчеркивая, что все вопросы решаются исключительно в судебном порядке. Проблема, однако, в том, что свободного служебного жилья в Рощинском нет. Весь служебный жилой фонд (1 844 квартиры) примерно поровну поделен между проходящими срочную службу военными и другими категориями граждан. Среди последних - бывшие военнослужащие и члены их семей, жены офицеров, мужья которых покинули военный городок после развода либо умерли, гражданские лица, ранее работавшие на предприятиях бытового обслуживания, и т.д. По оценке депутата городского поселения Рощинский полковника в отставке Валерия Костицына, для размещения военнослужащих мотострелковой бригады требуется около 500 квартир.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер