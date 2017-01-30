30 человек тушили масштабный пожар в частном доме в Зубчаниновке

В воскресенье, 29 января, в 22:08 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании кровли частного жилого дома на ул. Обсерваторной в п. Зубчаниновка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, огонь охватил площадь в 150 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 30 человек, которые использовали семь единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 23:00, а через 18 минут пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.