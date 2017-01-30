При крупном пожаре в частном доме в Самаре погибла женщина

В понедельник, 30 января, в 4:00 в чрезвычайные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Техгорной в Железнодорожном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара, которому был присвоен второй повышенный номер сложности, составила 100 кв. метров. В тушении участвовали 68 человек, применялось 14 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:17.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что при пожаре погибла 84-летняя женщина.

Причины ее смерти установят эксперты. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него.