При крупном пожаре в частном доме в Самаре погибла женщина

В понедельник, 30 января, в 4:00 в чрезвычайные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Техгорной в Железнодорожном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара, которому был присвоен второй повышенный номер сложности, составила 100 кв. метров. В тушении участвовали 68 человек, применялось 14 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:17.
В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что при пожаре погибла 84-летняя женщина.
Причины ее смерти установят эксперты. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора