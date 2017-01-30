При тушении пожара в жилом доме в Сызрани обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 29 января, в 14:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Айвазовского в Сызрани, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", составила 150 кв. метров. В тушении участвовали 25 человек, применялось семь единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 14:51.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что при пожаре погиб мужчина в возрасте 51 года.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и ущерб от пожара.