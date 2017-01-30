При тушении пожара в жилом доме в Сызрани обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 29 января, в 14:23 в пожарную охрану Сызрани поступило сообщение о возгорании частного дома и надворных построек на ул. Айвазовского в Сызрани, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", составила 150 кв. метров. В тушении участвовали 25 человек, применялось семь единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 14:51.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что при пожаре погиб мужчина в возрасте 51 года.
Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины возгорания и ущерб от пожара.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора