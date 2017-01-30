В регионе подешевели яйца, сахар и подсолнечное масло

За неделю с 21 по 27 января в отдельных районах и городах Самарской области подешевели яйца, сахар, подсолнечное масло, мороженая рыба и апельсины.
Сезонное повышение цен отмечалось на свежий виноград.
Такие данные опубликовало министерство экономического развития, торговли и инвестиций области со ссылкой на данные оперативного мониторинга.
В целом потребительские цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги