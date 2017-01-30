В регионе подешевели яйца, сахар и подсолнечное масло

За неделю с 21 по 27 января в отдельных районах и городах Самарской области подешевели яйца, сахар, подсолнечное масло, мороженая рыба и апельсины.

Сезонное повышение цен отмечалось на свежий виноград. Такие данные опубликовало министерство экономического развития, торговли и инвестиций области со ссылкой на данные оперативного мониторинга. В целом потребительские цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели.