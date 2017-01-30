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Экономика и бизнес

В регионе подешевели яйца, сахар и подсолнечное масло

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю с 21 по 27 января в отдельных районах и городах Самарской области подешевели яйца, сахар, подсолнечное масло, мороженая рыба и апельсины.

Сезонное повышение цен отмечалось на свежий виноград.

Такие данные опубликовало министерство экономического развития, торговли и инвестиций области со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

В целом потребительские цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном, сохранились на уровне предыдущей недели.

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