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Экономика и бизнес

Цены на топливо в Самарской области вновь выросли

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным оперативного мониторинга регионального минэкономразвития, за период с 21 по 27 января в Самарской области незначительно повысились цены на топливо.

Так, повышение розничных цен на дизельное топливо (0,2-1,0 руб./л) отмечено в 15 муниципальных образованиях области, на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1-0,5 руб./л) - в 20 муниципальных образованиях.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 27.01.2017 года составили:

  • на бензин марки АИ-80 - 30,9-31,3 руб. за литр;
  • на бензин марки АИ-92 - 34,3-35,1 руб. за литр;
  • на бензин марки АИ-95 - 37,5-38,2 руб. за литр;
  • на дизельное топливо - 35,9-37,5 руб. за литр.

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