Цены на топливо в Самарской области вновь выросли

По данным оперативного мониторинга регионального минэкономразвития, за период с 21 по 27 января в Самарской области незначительно повысились цены на топливо.
Так, повышение розничных цен на дизельное топливо (0,2-1,0 руб./л) отмечено в 15 муниципальных образованиях области, на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1-0,5 руб./л) - в 20 муниципальных образованиях.
Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 27.01.2017 года составили:
- на бензин марки АИ-80 - 30,9-31,3 руб. за литр;
- на бензин марки АИ-92 - 34,3-35,1 руб. за литр;
- на бензин марки АИ-95 - 37,5-38,2 руб. за литр;
- на дизельное топливо - 35,9-37,5 руб. за литр.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги