Цены на топливо в Самарской области вновь выросли

По данным оперативного мониторинга регионального минэкономразвития, за период с 21 по 27 января в Самарской области незначительно повысились цены на топливо.

Так, повышение розничных цен на дизельное топливо (0,2-1,0 руб./л) отмечено в 15 муниципальных образованиях области, на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1-0,5 руб./л) - в 20 муниципальных образованиях.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 27.01.2017 года составили: