На пост главы Чапаевска претендуют уже пять человек

В понедельник, 30 января, в 17:00 завершается прием документов для участия в конкурсе на должность главы Чапаевска. На данный момент о своем желании занять кресло градоначальника заявили пять человек.
Документы подали советник генерального директора ООО "Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса", бывший депутат Самарской губернской думы Александр Ерисов, безработный Сергей Гатанов, ведущий специалист администрации города Сергей Тулаев, врио главы Чапаевска Виталий Ащепков и заместитель директора МБУ "Управление по обслуживанию и содержанию объектов социальной сферы и ЖКХ" Сергей Катунин.
Напомним, конкурс на пост главы Чапаевска был объявлен после того, как в ноябре по собственному желанию ушел в отставку Дмитрий Блынский.
Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин. После собеседования с претендентами комиссия рекомендует городской думе рассмотреть две наиболее достойные кандидатуры. Из них депутаты тайным голосованием выберут главу города.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!