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"АктивКапитал Банк" открыл новые кассы в Санкт-Петербурге

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжая развивать филиальную сеть, "АктивКапитал Банк" открыл в Санкт-Петербурге две операционные кассы вне кассового узла.

Здесь физические лица могут осуществлять перевод денежных средств и валютно-обменные операции. Новые кассы являются структурными подразделениями Санкт-Петербургского филиала, работающего с 2010 года.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Также в Самарской области банк работает в Тольятти, Отрадном, Сызрани и Чапаевске. За пределами региона структурные подразделения банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Иркутске, Саратове и других городах России.

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