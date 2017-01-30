"АктивКапитал Банк" открыл новые кассы в Санкт-Петербурге

Продолжая развивать филиальную сеть, "АктивКапитал Банк" открыл в Санкт-Петербурге две операционные кассы вне кассового узла.
Здесь физические лица могут осуществлять перевод денежных средств и валютно-обменные операции. Новые кассы являются структурными подразделениями Санкт-Петербургского филиала, работающего с 2010 года.
Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Также в Самарской области банк работает в Тольятти, Отрадном, Сызрани и Чапаевске. За пределами региона структурные подразделения банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Иркутске, Саратове и других городах России.