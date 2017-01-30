"АктивКапитал Банк" открыл новые кассы в Санкт-Петербурге

Продолжая развивать филиальную сеть, "АктивКапитал Банк" открыл в Санкт-Петербурге две операционные кассы вне кассового узла.

Здесь физические лица могут осуществлять перевод денежных средств и валютно-обменные операции. Новые кассы являются структурными подразделениями Санкт-Петербургского филиала, работающего с 2010 года.