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Прокуратура добилась увеличения финансирования на покупку квартир сиротам

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. прокуратура Самарской области выявила более 22 тыс. нарушений, касающихся прав детей, за что к дисциплинарной ответственности привлекли 4542 должностных лица, а к административной - 707 человек.

Одна из наиболее "болезненных" сфер - обеспечение жильем сирот. По закону, его должны предоставлять им по достижении 18 лет, однако по состоянию на 1 января 2017 г. на очереди стоят более 2700 человек, и чтобы предоставить им положенные квадратные метры, нужно порядка 3 млрд рублей.

В 2016 г. на это потратили 502 млн руб., и квартиры получили 455 очередников, на 2017 г. была запланирована примерно та же сумма.

После долгой переписки с властями областной прокуратуре удалось добиться обещания, что в этом году в процессе исполнения бюджета финансирование увеличат, ведь число очередников с каждым годом лишь растет.

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