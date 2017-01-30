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Страхование Финансы

На ОСАГО для машин полиции ГУВД потратит более 9 млн рублей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области ищет страховщика, который заключит договоры ОСАГО на страхование 1099 полицейских машин.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о 906 автомобилях с мощностью от 70 до 100 л. с., 47 авто мощностью от 100 до 120 л. с., 72 машинах мощностью от 120 до 150 л. с., и 20 машинах мощностью от 150 л. с., а также о 26 транспортных средствах категории D вместимостью до 16 мест и 22 авто вместимостью более 16 мест.

Кроме того, подрядчик должен будет застраховать пять авто категории С массой до 16 тонн и один трактор.

Согласно проекту договора, начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,2 млн рублей.

Страховщика должны определить 6 февраля.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 07:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 07:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 21:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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