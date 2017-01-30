На ОСАГО для машин полиции ГУВД потратит более 9 млн рублей

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области ищет страховщика, который заключит договоры ОСАГО на страхование 1099 полицейских машин.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о 906 автомобилях с мощностью от 70 до 100 л. с., 47 авто мощностью от 100 до 120 л. с., 72 машинах мощностью от 120 до 150 л. с., и 20 машинах мощностью от 150 л. с., а также о 26 транспортных средствах категории D вместимостью до 16 мест и 22 авто вместимостью более 16 мест.

Кроме того, подрядчик должен будет застраховать пять авто категории С массой до 16 тонн и один трактор.

Согласно проекту договора, начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,2 млн рублей.

Страховщика должны определить 6 февраля.