На ОСАГО для машин полиции ГУВД потратит более 9 млн рублей

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области ищет страховщика, который заключит договоры ОСАГО на страхование 1099 полицейских машин.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о 906 автомобилях с мощностью от 70 до 100 л. с., 47 авто мощностью от 100 до 120 л. с., 72 машинах мощностью от 120 до 150 л. с., и 20 машинах мощностью от 150 л. с., а также о 26 транспортных средствах категории D вместимостью до 16 мест и 22 авто вместимостью более 16 мест.
Кроме того, подрядчик должен будет застраховать пять авто категории С массой до 16 тонн и один трактор.
Согласно проекту договора, начальная максимальная стоимость контракта составляет 9,2 млн рублей.
Страховщика должны определить 6 февраля.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.