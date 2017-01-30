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Преступления Происшествия

Подростковая преступность снизилась на 14,5%

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области уровень подростковой преступности по итогам 2016 г. снизился на 14,5%. При этом преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, стало вполовину меньше, плюс на 76% меньше стало рецидивов среди несовершеннолетних.

Сегодня на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 50 подростков-наркоманов, тогда как в 2015 г. их было 92, и нарушений закона, связанных с хранением и сбытом запрещенных веществ, в их среде тоже стало заметно меньше - 28 вместо 43, зафиксированных в 2015 году.

Интересно, что в 2016 г. более чем в два раза возросло число выявленных преступлений по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"На протяжении нескольких лет в отношении несовершеннолетних ежегодно совершается свыше 800 преступлений, и эта цифра меняется незначительно. Поэтому у нас активирована работа по выявлению так называемого жестокого обращения с детьми, - рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов. - С точки зрения обычного человека жестокое обращение - это побои. И они действительно встречаются чаще всего. Но в понятие жестокого обращения входит и моральный вред, нанесенный ребенку, его унижение, все, что приводит к страданию. Это вопрос очень сложный, в каждой ситуации мы разбирается индивидуально".

Областная прокуратура провела методическую работу как с районными прокурорами, так и с полицейскими, и в итоге увеличилось число выявленных преступлений, связанных со статьей 156 УК РФ.

Впрочем, это не обязательно означает, что стало больше проявлений жестокости по отношению к детям, просто раньше об этом молчали соседи, школы и другие. После ряда "громких" дел, связанных с гибелью детей и насилием над ними в 2016 г., ситуация начала меняться.

По каждому факту совершения преступления в отношении ребенка прокуратура проводит проверку всех органов системы профилактики: ПДН, отделов опеки и других.

В последнее время часто бывает, что преступления совершаются в благополучных семьях, которые не подпадают под надзор органов профилактики.

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

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Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:14 Возбуждено дело о мошенничестве при реставрации зданий в центре Самары

Почему то не удивлен. И где контроль?

Александра Будаева 17 января 2017 15:05 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

✨ Бирюкова 13 января 2017 19:20 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.

Наталья Николаевна 12 января 2017 15:42 В Тольятти ищут эксгибициониста, встреченного ребенком

Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.

Dmitry Lakotsenin 11 января 2017 16:43 В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия времен ВОВ

Контроль везде необходим.

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