В Саратове задержан уроженец Тольятти, подозреваемый в хищении бриллиантов XVII века

В Саратове задержан 41-летний уроженец Тольятти, который подозревается в хищении бриллиантов XVII века, сообщает 4vsar.ru.

Заявление о преступлении написал в правоохранительные органы 39-летний житель с. Докторовка. 27 декабря прошлого года, придя домой, он обнаружил пропажу золотых серег с бриллиантами XVII века, 1,5 тыс. руб. из детской копилки, черных всесезонных туфель, коричневой дубленки с коротким воротником, синих джинсов, темно-синей дутой зимней куртки. Общая сумма ущерба составила 112 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В совершении преступления заподозрили уроженца города Тольятти, который проживал в доме около 1,5 месяцев.

28 января в Саратове злоумышленник был задержан. Известно, что ранее он уже был судим. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.