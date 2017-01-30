В Саратове задержан уроженец Тольятти, подозреваемый в хищении бриллиантов XVII века

В Саратове задержан 41-летний уроженец Тольятти, который подозревается в хищении бриллиантов XVII века, сообщает 4vsar.ru.
Заявление о преступлении написал в правоохранительные органы 39-летний житель с. Докторовка. 27 декабря прошлого года, придя домой, он обнаружил пропажу золотых серег с бриллиантами XVII века, 1,5 тыс. руб. из детской копилки, черных всесезонных туфель, коричневой дубленки с коротким воротником, синих джинсов, темно-синей дутой зимней куртки. Общая сумма ущерба составила 112 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
В совершении преступления заподозрили уроженца города Тольятти, который проживал в доме около 1,5 месяцев.
28 января в Саратове злоумышленник был задержан. Известно, что ранее он уже был судим. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.