В Курумоче более чем на 16 часов был задержан авиарейс Самара - Алматы

Более 16 часов провели в ожидании вылета 139 пассажиров авиарейса Самара - Алматы авиакомпании "Победа", которые должны были вылететь из аэропорта Курумоч в субботу, 28 января, в 23:00, сообщила корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева.
По словам Дарьи Калиничевой, вылет был отложен по техническим причинам. Когда самолет Boeing 737 включил двигатели, обнаружилась неисправность гидросистемы.
Пассажиров высадили, разместили в гостинице и обеспечили питанием. В путь они отправились только 29 января в 15:33. Задержка вылета составила более 16 часов.
Как сообщила Дарья Калиничева, сейчас по факту задержки рейса Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер