В Курумоче более чем на 16 часов был задержан авиарейс Самара - Алматы

Более 16 часов провели в ожидании вылета 139 пассажиров авиарейса Самара - Алматы авиакомпании "Победа", которые должны были вылететь из аэропорта Курумоч в субботу, 28 января, в 23:00, сообщила корреспонденту Волга Ньюс заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева.

По словам Дарьи Калиничевой, вылет был отложен по техническим причинам. Когда самолет Boeing 737 включил двигатели, обнаружилась неисправность гидросистемы.

Пассажиров высадили, разместили в гостинице и обеспечили питанием. В путь они отправились только 29 января в 15:33. Задержка вылета составила более 16 часов.

Как сообщила Дарья Калиничева, сейчас по факту задержки рейса Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку.