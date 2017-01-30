В Самаре выступила японская скрипачка Маюко Камио

28 января в Самарской филармонии состоялся концерт из цикла "Современное дирижерское искусство". Гостями вечера стали Маюко Камио (скрипка, Япония) и дирижер Андрей Аниханов, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Казалось, скрипка пела на японском. Весенняя сакура облетала, роняя свои розовые лепестки в воду, лепестки падали и падали, как слезы. Что-то неуловимо японское, негромкое, дрожащее, готовое вот-вот исчезнуть, раствориться слышалось в концерте Мендельсона в исполнении Маюко. Может, дело в скрипке?
Два года назад японская скрипачка выступала в Самаре со знаменитой скрипкой Страдивари. Сейчас она приехала с другим, не менее дорогим для нее инструментом. Эта скрипка принадлежала дедушке Маюко. "Его не стало совсем недавно", - сказала перед концертом Маюко. Волнение, смутный трепет, глубокая печаль и нежная любовь, рождающиеся мгновенно в душе при первом лишь упоминании о близком человеке, потом и звучали в концерте Мендельсона, рождались при соприкосновении смычка и скрипки.
Публика после исполнения не могла вот так просто отпустить скрипачку, и уже на бис, сольно она исполнила знаменитый Каприс Паганини.
Маюко Камио - одна из самых титулованных скрипачек Японии, победительница нескольких престижнейших международных конкурсов, однако судьбоносным для нее стал XIII международный конкурс имени Чайковского в 2007 году, на котором она познакомилась со своим будущем мужем. Теперь, как говорит японская скрипачка, Россия стала для нее второй родиной. Супруг Маюко Камио - блистательный пианист, так же, как и Маюко, победитель XIII конкурса имени Чайковского - Мирослав Култышев. Самарские зрители уже имели возможность познакомиться с ним, музыкант несколько раз приезжал с концертами в наш город.
Супруги иногда выступают в совместных камерных программах. И Маюко - единственный музыкант, с которым пианист Мирослав Култышев выступает в ансамблях (так, во всяком случае, заявлял пианист в одном из интервью). Как знать, может быть, следующий их визит в наш город будет совместным.
А в концерте Маюко Камио исполняла произведение Мендельсона вместе с симфоническим оркестром самарской филармонии под управлением Андрея Аниханова - главного дирижера Ростовского музыкального театра. Андрей Аниханов является также главным приглашенным дирижером New City Symphony Orchestra Tokyo и приглашенным дирижером Большого театра России.
В исполнении оркестра в первом отделении прозвучала Симфония №6 "Пасторальная" Людвига ван Бетховена. Завершал музыкальный вечер цикла "Современное дирижерское искусство" также симфонический оркестр, в исполнении которого прозвучала сюита вальсов из оперы "Кавалер розы" Рихарда Штрауса.
Последние комментарии
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу
до чего же желчная статья! бессмысленно упрекать группу в том,что у них одна программа на все города,концепция продумывается заранее, до мелочей -это как в театре ,у актеров есть сценарий и они не уклоняются от него ни на шаг! А на счет "отфутболивания"прессы ,скажу в защиту группы-ребята не роботы и им тоже хочется отдохнуть лишние 10 минут . всем мир!