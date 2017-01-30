С начала года "Ночной патруль" поймал уже семь пьяных водителей

В минувшие выходные активисты "Ночного патруля" задержали двух пьяных водителей в Самаре.

Одного из них увидели около 2:00 29 января: автомобиль Ssang Yong Kyron ехал по Московскому шоссе, информацию о нем передали сотрудникам ДПС.

Когда машину остановили в районе пересечения Московского шоссе с ул. Гагарина, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на месте, хотя, по словам активистов, все признаки алкогольного опьянения у него были что называется "налицо". Также он не стал ставить свою подпись в протоколе.

39-летний мужчина машину водит с 2002 г., имеет права категории B, C и D. За нарушение ПДД он уже привлекался трижды, в том числе за вождение в нетрезвом виде в 2004 году. Его иномарку отправили на штрафстоянку, а материалы дела по факту нарушения передали в мировой суд.

По данным ГИБДД, с начала своего существования, то есть с марта 2015 г., активисты "Ночного патруля" помогли задержать более 300 нетрезвых водителей, из них 125 - в 2016 г. и семь - с начала текущего года.

На данный момент в общественном движении насчитывается 57 человек.