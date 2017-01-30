С начала года "Ночной патруль" поймал уже семь пьяных водителей

В минувшие выходные активисты "Ночного патруля" задержали двух пьяных водителей в Самаре.
Одного из них увидели около 2:00 29 января: автомобиль Ssang Yong Kyron ехал по Московскому шоссе, информацию о нем передали сотрудникам ДПС.
Когда машину остановили в районе пересечения Московского шоссе с ул. Гагарина, водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на месте, хотя, по словам активистов, все признаки алкогольного опьянения у него были что называется "налицо". Также он не стал ставить свою подпись в протоколе.
39-летний мужчина машину водит с 2002 г., имеет права категории B, C и D. За нарушение ПДД он уже привлекался трижды, в том числе за вождение в нетрезвом виде в 2004 году. Его иномарку отправили на штрафстоянку, а материалы дела по факту нарушения передали в мировой суд.
По данным ГИБДД, с начала своего существования, то есть с марта 2015 г., активисты "Ночного патруля" помогли задержать более 300 нетрезвых водителей, из них 125 - в 2016 г. и семь - с начала текущего года.
На данный момент в общественном движении насчитывается 57 человек.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер