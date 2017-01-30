Изменения правил благоустройства в Самаре обсудят с общественностью

В понедельник, 30 января, на еженедельном совещании в администрации Самары руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил о планах по изменению правил благоустройства города.
Чиновник отметил, что преобразования необходимы в связи с поправками к действующему законодательству и поступившими предложениями от общественных организаций и хозяйствующих субъектов.
"Принято решение провести анализ этих изменений и предложений. До 31 марта 2017 года эти вопросы необходимо обсудить с общественностью. Проект поправок будет размещен на сайте администрации Самары и департамента городского хозяйства", - рассказал Коновалов.
Изменения будут касаться сферы обращения с отходами, ремонта и содержания внутриквартальных проездов, содержания территории городского округа, уборки в летний и зимний периоды, содержания малых архитектурных форм, элементов фасадов зданий и организации земляных работ.
Глава Самары Олег Фурсов поручил рассмотреть данный проект в общественных советах и ТОСах, администрациях внутригородских районов и профильных департаментах.
"Нужно собрать максимальное количество предложений, проработать их и подготовить документ, который позволит городу жить по определенным правилам", - заявил он.
Последние комментарии
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?