На поддержку молочного скотоводства в регионе направят 323 млн рублей

На поддержку молочного скотоводства в Самарской области направят 323 млн рублей.
Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.
"В 2017 году меняется механизм предоставления господдержки сельскохозяйственным производителям, - сказал министр. - В этом году в Самарской области отдельные государственные полномочия по развитию молочного скотоводства переданы на муниципальный уровень. Это позволит органам местного самоуправления самостоятельно определять наиболее эффективные формы субсидирования в данной отрасли, точечно воздействовать на ситуации в отрасли".
По его словам, размер субвенций составляет порядка 242 млн руб., также в бюджете 2017 г. предусмотрены субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота (КРС) молочного направления. Общий объем финансирования данного мероприятия запланирован на уровне 181 млн руб.: 63 млн руб. из федерального бюджета, 121 млн руб. - из областного.
По данным областного аграрного ведомства, в 2016 г. в рамках закупки молочного КРС Самарская область приобрела 1165 голов, которые предоставлены в виде товарного кредита хозяйствам всех форм собственности.
Это позволило сохранить поголовье на уровне 2015 г. и увеличить продуктивность на 70 тыс. т молока.
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В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб
Генеральный директор ЗАО "Аква-Центр" Фурсова Оксана Викторовна и бывший конкурсный управляющий Ноготков Кирилл Олегович владеют ЗАО "С-Д" ( 13% и 7% соответственно.