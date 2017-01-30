Глава облминсельхоза: оказание поддержки Тольяттинской птицефабрике не представляется возможным

Оказание поддержки Тольяттинской птицефабрике не представляется возможным, сообщил глава областного минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.
"Вопрос государственной поддержки птицеводческих предприятий Самарской области на возмещение части затрат на производство мяса птицы оставался актуальным на протяжении всего 2016 года, - сказал министр. - Вопрос возник прежде всего из-за ситуации на Тольяттинской птицефабрике. Однако, на наш взгляд, он утерял актуальность, потому, что уже начиная с весны 2016 года, в результате нарушений финансово-хозяйственной деятельности птицефабрики и борьбы собственников за ее контроль, у фабрики возникли долги".
По словам Алексея Попова, это долги перед Пенсионным фондом и фондом соцстраха, кроме того, было заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов. На протяжении 2015-16 гг. налоги, в том числе в бюджет Самарской области, практически не платились.
По причине задолженности область не смогла предоставить фабрике возможность воспользоваться теми мерами поддержки фабрики, которые существовали в течение прошлого года. Речь идет о стимулирующих субсидиях, полномочия на предоставление которых областной минсельхоз передал Ставропольскому району.
"После ареста счетов и деятельности в том виде, которая сейчас есть, оказание мер поддержки данной фабрике не представляется возможным", - констатировал министр.
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Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
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