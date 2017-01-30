Глава облминсельхоза: оказание поддержки Тольяттинской птицефабрике не представляется возможным

Оказание поддержки Тольяттинской птицефабрике не представляется возможным, сообщил глава областного минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы.

"Вопрос государственной поддержки птицеводческих предприятий Самарской области на возмещение части затрат на производство мяса птицы оставался актуальным на протяжении всего 2016 года, - сказал министр. - Вопрос возник прежде всего из-за ситуации на Тольяттинской птицефабрике. Однако, на наш взгляд, он утерял актуальность, потому, что уже начиная с весны 2016 года, в результате нарушений финансово-хозяйственной деятельности птицефабрики и борьбы собственников за ее контроль, у фабрики возникли долги".

По словам Алексея Попова, это долги перед Пенсионным фондом и фондом соцстраха, кроме того, было заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов. На протяжении 2015-16 гг. налоги, в том числе в бюджет Самарской области, практически не платились.

По причине задолженности область не смогла предоставить фабрике возможность воспользоваться теми мерами поддержки фабрики, которые существовали в течение прошлого года. Речь идет о стимулирующих субсидиях, полномочия на предоставление которых областной минсельхоз передал Ставропольскому району.

"После ареста счетов и деятельности в том виде, которая сейчас есть, оказание мер поддержки данной фабрике не представляется возможным", - констатировал министр.