"Ростелеком" переведет "Самарское ветеринарное объединение" с меди на оптику

"Ростелеком" начал реализацию проекта миграции с меди на оптику для филиалов ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" департамента ветеринарии Самарской области. Доступ к сети Интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building - оптика до здания) уже получили семь подразделений бюджетного учреждения в городах Самара, Сызрань, Тольятти, Жигулевск, а также в селах Красноармейское и Приволжье. В целом планируется перевести на оптику более 40 ветеринарных клиник на территории всей губернии. Для реализации проекта взамен устаревших медных построено около 10 километров волоконно-оптических линий связи.

Главным преимуществом оптических сетей связи служит высокая скорость передачи данных. С переходом на оптику "Самарское ветеринарное объединение" сможет воспользоваться услугами оператора в полном объеме.

"Пропускная способность оптических каналов позволяет подключить самые современные сервисы, повышающие эффективность бизнес-процессов, - комментирует заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова. - К примеру, облачные решения "Web-конференция" и "Новая телефония" позволят организации выйти на новый уровень взаимодействия между сотрудниками удаленных подразделений и общения с клиентами. Другие сервисы помогут минимизировать расходы на приобретение программного обеспечения и IT-оборудования. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать "тяжелый контент", доля которого в общем объеме трафика постоянно растет".

Руководитель управления правовой, кадровой работы и внедрения информационных технологий ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" Александр Стрельников рассказал: "Представительства нашего предприятия есть практически в каждом городе и районном центре губернии. Для оперативного взаимодействия нам необходим надежный и быстрый Интернет. С "Ростелекомом" мы сотрудничаем много лет. Компания постоянно предлагает сервисы, способствующие эффективному решению наших задач".

Главными целями деятельности ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" являются организация ветеринарного дела, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных; организация и проведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на сохранение поголовья животных, его ветеринарно-санитарное благополучие; защита населения от болезней, общих для человека и животных; создание условий для производства и реализации безопасных в ветеринарном отношении сырья и продукции животного и растительного происхождения не промышленного изготовления, а также охрана территории Самарского региона от заноса заразных болезней животных из других регионов.