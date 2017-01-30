16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правительство РФ выделило региону 1,8 млрд руб. в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" На строительство метро в Самаре в 2017 г. выделят 741 млн руб., на Фрунзенский мост - 1,9 млрд рублей Финансирование дорожных работ в Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017 г. составит 4 млрд рублей Разработчик концепции благоустройства Самары к ЧМ-2018 "Севзапинжтехнология" сделал акцент на создании комфортной гостеприимной среды Новый автовокзал около "Самара Арены" сможет принимать более 20 тыс. пассажиров в сутки

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" переведет "Самарское ветеринарное объединение" с меди на оптику

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати

"Ростелеком" начал реализацию проекта миграции с меди на оптику для филиалов ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" департамента ветеринарии Самарской области. Доступ к сети Интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building - оптика до здания) уже получили семь подразделений бюджетного учреждения в городах Самара, Сызрань, Тольятти, Жигулевск, а также в селах Красноармейское и Приволжье. В целом планируется перевести на оптику более 40 ветеринарных клиник на территории всей губернии. Для реализации проекта взамен устаревших медных построено около 10 километров волоконно-оптических линий связи.

Главным преимуществом оптических сетей связи служит высокая скорость передачи данных. С переходом на оптику "Самарское ветеринарное объединение" сможет воспользоваться услугами оператора в полном объеме.

"Пропускная способность оптических каналов позволяет подключить самые современные сервисы, повышающие эффективность бизнес-процессов, - комментирует заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Елена Иванова. - К примеру, облачные решения "Web-конференция" и "Новая телефония" позволят организации выйти на новый уровень взаимодействия между сотрудниками удаленных подразделений и общения с клиентами. Другие сервисы помогут минимизировать расходы на приобретение программного обеспечения и IT-оборудования. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать "тяжелый контент", доля которого в общем объеме трафика постоянно растет".

Руководитель управления правовой, кадровой работы и внедрения информационных технологий ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" Александр Стрельников рассказал: "Представительства нашего предприятия есть практически в каждом городе и районном центре губернии. Для оперативного взаимодействия нам необходим надежный и быстрый Интернет. С "Ростелекомом" мы сотрудничаем много лет. Компания постоянно предлагает сервисы, способствующие эффективному решению наших задач".

Главными целями деятельности ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" являются организация ветеринарного дела, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных; организация и проведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на сохранение поголовья животных, его ветеринарно-санитарное благополучие; защита населения от болезней, общих для человека и животных; создание условий для производства и реализации безопасных в ветеринарном отношении сырья и продукции животного и растительного происхождения не промышленного изготовления, а также охрана территории Самарского региона от заноса заразных болезней животных из других регионов.

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

Фото на сайте

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5