Судебный пристав оставил ни с чем семью, которая не смогла выплатить ипотеку

В Кировском районном суде Самары 30 января вынесли приговор бывшему судебному приставу Илфату Абдуллину, признав его виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

Потерпевшей по делу признана Мария (в девичестве Сандакова) - именно ее семья фактически осталась без жилья и денег в результате чужих махинаций с квартирами.

Началась эта история в 2007 г., когда семья Сандаковых взяла в ипотеку 1,3 млн руб. на покупку "трешки" в доме на проспекте Карла Маркса. В 2009 г. отец семейства, на котором держался весь бюджет, умер. Его супруга Надежда начала злоупотреблять алкоголем, вместе с ней пагубной привычке поддался ее сын Андрей. А дочери Марии пришлось решать семейные проблемы.

Кредит выплачивать они не могли, и банк подал в суд, решение было в пользу кредитного учреждения, и в январе 2012 г. было возбуждено исполнительное производство, после чего судебные приставы явились в проблемную квартиру, чтобы описать имущество. Жилье должны были выставить на торги за 3 млн руб. и погасить задолженность перед банком, которая на тот момент составляла 885 тыс. рублей.

"Абдуллин сказал, что с торгов нашу квартиру продадут за бесценок и после погашения ипотеки оставшихся денег даже на комнату не хватит, - рассказывала потом в суде Мария. - Чтобы помочь, он предложил подыскать покупателя на нашу "трешку", а нам приобрести у него его "двушку". Мы пытались и сами найти покупателей на наше жилье, но желающих не было, поэтому я согласилась на его предложение".

А дальше пошла череда интереснейших событий. Как выяснили следователи, покупателем "трешки" оказалась знакомая семейства Абдуллиных, Ирина Парфиненко. Она погасила кредит семьи Сандаковых, после чего арест с нужной квартиры сняли и ее можно было продать.

9 августа 2012 г. семья Сандаковых продала Ирине Парфиненко "трешку" за 990 тыс. рублей. Кроме того, покупательница оплатила долг по ипотеке 885 тыс. руб. и коммунальные долги еще на 200 тыс., и тут же эти деньги отдали Абдуллину за его "двушку" на проспекте Кирова. Факт получения денег до регистрации сделок подтвержден подписями сторон в договорах купли-продажи и показаниями риелтора, который спросил, рассчитались ли стороны между собой, и в ответ получил утвердительные кивки.

Ирину Парфиненко по непонятным причинам (в суде она потом заявила, что из-за коммунальных долгов не смогла прописаться в только что купленную квартиру) Абдуллин прописал в свою "двушку" на проспекте Кирова, а примерно через год женщина продала "трешку" на проспекте Карла Маркса за 2,5 млн руб. и на эти деньги купила себе дом в Волжском районе.

Тем временем семейство Сандаковых вселилось в "двушку" на проспекте Кирова. Но оказалось, что Абдуллин и его родня оттуда не выписаны, более того, там прописана Парфиненко, поэтому Надежда Сандакова отказалась платить за коммуналку, так как суммы набегали приличные.

Вскоре Абдуллин узнал, что сделка по продаже его "двушки" приостановлена. Все дело в том, что дом №36 по проспекту Кирова - это бывшее общежитие и для продажи комнат необходимо согласие соседей. Как выяснили следователи, Илфат Абдуллин не мог этого не знать, потому что ранее сам подписывал согласие, когда кто-то из его соседей продавал жилье.

Таким образом, "двушка" на пр. Кирова осталась в собственности у Абдуллина. А в конце 2013 г. он продал ее Вячеславу Багурину за 650 тыс. рублей. Интересно, что сделку оформили как "дарение", а хозяином квартиры оформили брата Багурина. Тот через суд выселил Сандаковых и вскоре продал жилье за 1,35 млн рублей.

В январе 2015 г. Надежда Сандакова умерла, а ее сын Андрей сейчас обитает в Кинельском районе, при этом у мужчины нет никакой прописки.

Сам Илфат Абдуллин в суде говорил, что просто свел Сандаковых с Парфиненко и к той сделке никакого отношения не имел. Да и денег за свою "двушку" так и не получил, а потому имел полное право ее продать.

Однако ни руководство службы судебных приставов, ни полиция с ним не согласились. Мужчина уволился с работы по собственному желанию, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения"). По закону ему грозило до шести лет лишения свободы с крупным штрафом.

30 января судья Кировского райсуда Елена Жукова признала Абдуллина виновным и приговорила его к трем годам колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск Марии на 990 тыс. руб., но как и когда девушка получит эти деньги, неясно. Защита Абдуллина заявила, что приговор будет обжаловать.