"Самарагорэнергосбыт" будет рассылать потребителям SMS-ки

АО "Самарагорэнергосбыт" заключит договор на услуги по организации автоинформирования потребителей посредством SMS-сообщений.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Торги не проводились, договор заключат с единственным подрядчиком.

Стоимость контракта составит 1,2 млн рублей.